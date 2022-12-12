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Fransa’da Lidl süpermarketinde baltalı saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Fransa’da Lidl süpermarketinde baltalı saldırı

Fransa’nın kuzeyindeki Jeumont'ta bulunan Lidl adlı süpermarkette düzenlenen baltalı saldırıda 3 kişi yaralandı. Saldırganın olay sonrası baltayla intihar girişiminde bulunduğu ve kendisini de yaraladığı bildirildi.

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