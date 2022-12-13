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Haberler Galeri ABD kasım ayı TÜFE son dakika: ABD enflasyon verileri ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri 2022 Kasım ayı enflasyonu son durum!

ABD kasım ayı TÜFE son dakika: ABD enflasyon verileri ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri 2022 Kasım ayı enflasyonu son durum!

ABD kasım ayı TÜFE verileri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ABD'de geçen hafta açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE), beklentilerin üzerinde gelmesi, enflasyonist endişeleri artırmıştı. Uzmanlar, Fed'in para politikası kararları öncesi açıklanacak enflasyon verisinin, piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti. Peki, ABD kasım ayı TÜFE son durum nedir? ABD enflasyon verileri ne oldu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2022 11:48
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ABD kasım ayı TÜFE son dakika: ABD enflasyon verileri ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri 2022 Kasım ayı enflasyonu son durum!

ABD enflasyon verisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ABD'de geçen hafta ÜFE verisi beklentilerin üzerinde gelmişti. Şimdi ise gözler TÜFE'ye çevrildi. ABD'nin kasım ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 7,3 ile önceki aylara kıyasla yavaşlama göstermeye devam etmesi yönünde. Peki, ABD kasım ayı TÜFE son durum nedir? ABD enflasyon verileri ne oldu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD kasım ayı TÜFE son dakika: ABD enflasyon verileri ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri 2022 Kasım ayı enflasyonu son durum!

ABD KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU?

ABD'de kasım ayı TÜFE verileri bugün Türkiye saati ile 16.30'da açıklanacak. ABD enflasyon verileri açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

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ABD kasım ayı TÜFE son dakika: ABD enflasyon verileri ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri 2022 Kasım ayı enflasyonu son durum!

Ülkede geçen hafta açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE), beklentilerin üzerinde gelmesi, enflasyonist endişeleri artırırken, New York Fed'in kasım ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin düşüş gösterdiğine işaret etti.

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ABD kasım ayı TÜFE son dakika: ABD enflasyon verileri ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri 2022 Kasım ayı enflasyonu son durum!

Gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi kasımda 0,7 puan azalışla yüzde 5,2'ye geriledi. Geçen yılın ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye inen kısa vadeli enflasyon beklentisi, ekimde yüzde 5,9 olarak kaydedilmişti. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi de aynı dönemde 0,1 puan azalarak yüzde 3'e indi.

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ABD kasım ayı TÜFE son dakika: ABD enflasyon verileri ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri 2022 Kasım ayı enflasyonu son durum!

KÜRESEL PİYASALAR, ABD'NİN ENFLASYON VERİLERİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi hakim olan temkinli seyrin, bugün ABD ve Almanya'da açıklanacak kasım ayı enflasyon verileri ile yerini hareketliliğe bırakması bekleniyor.