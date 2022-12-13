13 Aralık 2022, Salı
ABD kasım ayı TÜFE son dakika: ABD enflasyon verileri ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri 2022 Kasım ayı enflasyonu son durum!
ABD kasım ayı TÜFE verileri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ABD'de geçen hafta açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE), beklentilerin üzerinde gelmesi, enflasyonist endişeleri artırmıştı. Uzmanlar, Fed'in para politikası kararları öncesi açıklanacak enflasyon verisinin, piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti. Peki, ABD kasım ayı TÜFE son durum nedir? ABD enflasyon verileri ne oldu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 13.12.2022 11:48
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