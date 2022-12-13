ABD kasım ayı TÜFE son dakika: ABD enflasyon verileri ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri 2022 Kasım ayı enflasyonu son durum!

ABD enflasyon verisi ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ABD'de geçen hafta ÜFE verisi beklentilerin üzerinde gelmişti. Şimdi ise gözler TÜFE'ye çevrildi. ABD'nin kasım ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 7,3 ile önceki aylara kıyasla yavaşlama göstermeye devam etmesi yönünde. Peki, ABD kasım ayı TÜFE son durum nedir? ABD enflasyon verileri ne oldu? İşte haberin detayları...