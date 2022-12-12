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Barents Denizi'nde 'Rusya-Norveç' gerilimi: Savaş uçakları havalandı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 12.12.2022
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Barents Denizi’nde ’Rusya-Norveç’ gerilimi: Savaş uçakları havalandı

Rusya'ya ait savaş uçağının, Barents Denizi'nde Norveç savaş uçağına eşlik ettiği bildirildi. Söz konusu uçağın Rus sınırlarına yakınlaştığı ve bu nedenle Rus "Mig-31" tipi savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Rus uçağı, Barents Denizi'nin sularında Norveç uçağına eşlik etti." bilgisi verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Norveç Hava Kuvvetlerine ait P-3C Orion uçağının Barents Denizi üzerinde uçuş yaptığı belirtildi.

"NORVEÇ UÇAĞINA EŞLİK ETTİK"

Söz konusu uçağın Rus sınırlarına yakınlaştığı ve bu nedenle Rus "Mig-31" tipi savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Rus uçağı, Barents Denizi'nin sularında Norveç uçağına eşlik etti." bilgisi verildi.

Rusya'nın devlet sınırının ihlal edilmesine izin verilmediği vurgulanan açıklamada, Rus uçağının, hava sahasının kullanımı ile ilgili uluslararası kurallara uygun şekilde uçuş yaptığı belirtildi.

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