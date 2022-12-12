Barents Denizi’nde ’Rusya-Norveç’ gerilimi: Savaş uçakları havalandı

"NORVEÇ UÇAĞINA EŞLİK ETTİK"

Söz konusu uçağın Rus sınırlarına yakınlaştığı ve bu nedenle Rus "Mig-31" tipi savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Rus uçağı, Barents Denizi'nin sularında Norveç uçağına eşlik etti." bilgisi verildi.