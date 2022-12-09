Son dakika: ABD'den İran ve Rusya iddiası: Tam teşekküllü bir savunma ortaklığı içindeler
DÜNYA ahaber.com.tr
ABD'nin Rusya ve İran üzerinden geliştirdiği söylem derinleşiyor. Ukrayna savaşı sonrası yaşananlara işaret eden Beyaz Saray, Rusya'nın İran'a daha önce görülmediği kadar askeri destek sağladığını, iki ülkenin ilişkilerin "tam teşekküllü bir savunma ortaklığına" dönüştüğünü açıkladı.
İran'a nükleer silah üzerinden ambargo üstüne ambargo uygulayan ABD, bir yandan da Rusya'ya Ukrayna üzerinden büyük bir baskı ortaya koymuştu.
Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konuşulurken Rusya'ya yapılan bu cendere ise Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya savaş ilan etmesi ile neticelenmişti.
ABD, bu kez Rusya ve İran'a aynı anda yüklenmeye başladı.
"TAM TEŞEKKÜLLÜ BİR SAVUNMA ORTAKLIĞI VAR"
Beyaz Saray'dan yapılan açıklama ise ipleri iyice gerecek cinsten...
ABD, Rusya'nın İran'a daha önce görülmediği kadar askeri destek sağladığını, iki ülkenin ilişkilerin "tam teşekküllü bir savunma ortaklığına" dönüştüğünü açıkladı.
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