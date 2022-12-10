10 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Çin'le ortak olan Suudi Arabistan'dan ABD açıklaması: Washington'un aleyhine değil

Çin'le ortak olan Suudi Arabistan'dan ABD açıklaması: Washington'un aleyhine değil

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.12.2022
ABONE OL
Çin’le ortak olan Suudi Arabistan’dan ABD açıklaması: Washington’un aleyhine değil

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'le kurulan ortaklığın, ABD ile ortaklık anlaşması aleyhinde olmadığını, Moskova ile Washington arasındaki tutuklu takasının başarılı olmasında ülkesinin de müdahalesi olduğunu belirtti. Çin'le işbirliğinin, kalkınma için zorunlu olduğunu ifade eden Bin Ferhan, "Bu, ABD ve dünyanın diğer ekonomi ülkeleriyle işbirliği için çaba sarf etmediğimiz anlamına gelmez. Biz, iki taraf arasında seçim yapmak durumunda olmaya ya da kutuplaşmaya inanmıyoruz." diye konuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA