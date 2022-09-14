Mülteci krizi Avrupa’nın ırkçı yüzünü ortaya çıkarttı! Suriyeliye yer yok Ukraynalıya boş çok

AB ÜLKELERİNE 1,1 MİLYON SURİYELİ MÜLTECİ OLARAK KABUL EDİLDİ

Öte yanda BM'nin yayımladığı verilere göre AB, Suriye'deki iç savaşın başladığı günden bu yana sadece 1 milyon 160 bin Suriyeliye kapılarını açtı. BM verilerine göre Almanya, 560 bin, İsveç, Avusturya, Hollanda, Fransa, Yunanistan yaklaşık 600 bin Suriyeli mülteciyi kabul etti. Ukrayna'dan çok sayıda sığınmacı kabul eden Polonya, Macaristan, Romanya ve Moldova gibi ülkelerin Suriye iç savaşının başından bu yana ne kadar sığınmacı kabul ettiğine ilişkin ise veri bulunmuyor.