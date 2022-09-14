14 Eylül 2022, Çarşamba
Mülteci krizi Avrupa'nın ırkçı yüzünü ortaya çıkarttı! Suriyeliye yer yok Ukraynalıya boş çok
Batı ülkeleri Suriyeli mültecileri ülkelerine almamak için çeşitli bahaneler üretirken, Rusya savaşı nedeniyle ülkesinden kaçan Ukraynalılara karşı farklı bir tavır içinde. Gündem Suriye'deki katliamlar olduğunda mülteci almak için ülke ekonomilerinin yetersiz olduğunu öne süren Batı ülkeleri, Ukraynalılar için tam tersi bir duruş sergileyerek ırkçılıklarını gün yüzüne çıkarttı.
Giriş Tarihi: 14.09.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 11:23
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