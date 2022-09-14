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Haberler Galeri Mülteci krizi Avrupa'nın ırkçı yüzünü ortaya çıkarttı! Suriyeliye yer yok Ukraynalıya boş çok

Mülteci krizi Avrupa'nın ırkçı yüzünü ortaya çıkarttı! Suriyeliye yer yok Ukraynalıya boş çok

Batı ülkeleri Suriyeli mültecileri ülkelerine almamak için çeşitli bahaneler üretirken, Rusya savaşı nedeniyle ülkesinden kaçan Ukraynalılara karşı farklı bir tavır içinde. Gündem Suriye'deki katliamlar olduğunda mülteci almak için ülke ekonomilerinin yetersiz olduğunu öne süren Batı ülkeleri, Ukraynalılar için tam tersi bir duruş sergileyerek ırkçılıklarını gün yüzüne çıkarttı.

Giriş Tarihi: 14.09.2022 11:17 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 11:23
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Mülteci krizi Avrupa’nın ırkçı yüzünü ortaya çıkarttı! Suriyeliye yer yok Ukraynalıya boş çok

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana geçen 7 ayda 7 milyonu aşkın Ukraynalıyı kabul eden Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, 12 yıldır iç savaş yaşayan Suriye'den gelen 1,1 milyon kişiye yönelik ayrımcı politikaları uluslararası raporlara yansıdı. Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Af Örgütü gibi kurumlar AB'nin ayrımcı politikalarını eleştirdi.

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Mülteci krizi Avrupa’nın ırkçı yüzünü ortaya çıkarttı! Suriyeliye yer yok Ukraynalıya boş çok

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (BMMYK) 6 Eylül'de yayımladığı raporda, 7 milyon 156 bin 748 Ukraynalının başta Almanya, Polonya, Macaristan ve Romanya olmak üzere AB üyesi ülkelere sığındığını duyurdu.

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Mülteci krizi Avrupa’nın ırkçı yüzünü ortaya çıkarttı! Suriyeliye yer yok Ukraynalıya boş çok

Raporda, 4 milyondan fazla Ukraynalının geçici koruma programlarına alındığı belirtilerek, en çok Ukraynalı kabul eden ülkenin 2 milyon 536 bin 630 kişiyle Polonya olduğu, bu ülkeyi 1 milyon 338 bin 276 kişiyle Macaristan'ın takip ettiği, üçüncü sırada ise yaklaşık bir milyon kişiyle Almanya'nın yer aldığı bildirildi.

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Mülteci krizi Avrupa’nın ırkçı yüzünü ortaya çıkarttı! Suriyeliye yer yok Ukraynalıya boş çok

AB ÜLKELERİNE 1,1 MİLYON SURİYELİ MÜLTECİ OLARAK KABUL EDİLDİ

Öte yanda BM'nin yayımladığı verilere göre AB, Suriye'deki iç savaşın başladığı günden bu yana sadece 1 milyon 160 bin Suriyeliye kapılarını açtı. BM verilerine göre Almanya, 560 bin, İsveç, Avusturya, Hollanda, Fransa, Yunanistan yaklaşık 600 bin Suriyeli mülteciyi kabul etti. Ukrayna'dan çok sayıda sığınmacı kabul eden Polonya, Macaristan, Romanya ve Moldova gibi ülkelerin Suriye iç savaşının başından bu yana ne kadar sığınmacı kabul ettiğine ilişkin ise veri bulunmuyor.

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Mülteci krizi Avrupa’nın ırkçı yüzünü ortaya çıkarttı! Suriyeliye yer yok Ukraynalıya boş çok

Ukraynalı olmadıkları için Avrupa'ya kabul edilmeyen sığınmacıların binlercesi Akdeniz'de hayatını kaybetti ya da Yunan sahil güvenlik birimleri tarafından zorla geri itildi. AB sınır koruma ajansı Frontex mültecilere karşı şiddet kullandıkları ve göçmen teknelerini batırdıkları için eleştirildi.