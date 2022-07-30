30 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlere Yunan zulmü! Türkiye görüntüleri paylaştı

Son dakika: Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlere Yunan zulmü! Türkiye görüntüleri paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.07.2022 Güncelleme Tarihi: 30.07.2022
ABONE OL
Son dakika: Ege Denizi’nde düzensiz göçmenlere Yunan zulmü! Türkiye görüntüleri paylaştı

Son dakika haberi... Düzensiz göçmenleri Ege Denizi'nde Türk kara sularına iten Yunan tarafı İHA ile böyle görüntülendi. Milli Savunma Bakanlığı o anların görüntülerini de paylaştı.

Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yönelik zulmü devam ediyor. Ege Denizi'nde Yunanistan'ın 2 adet mülteci botunu Türk kara sularına ittiği tespit edildi.

İHA ile görüntülenen anlar sonrası Milli Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Öte yandan göçmenler Türkiye tarafından kurtarıldı. MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Ege Denizi'nin Çeşme batısında, 29 Temmuz 2022 tarihinde Yunanistan'a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 adet mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.

Göçmenler Yunan zulmünü anlattı: Çocukları dövüp... GÖÇMENLER YUNAN ZULMÜNÜ ANLATTI: ÇOCUKLARI DÖVÜP...
Yunanistan’ın göçmen zulmüne ortak oldular YUNANİSTAN'IN GÖÇMEN ZULMÜNE ORTAK OLDULAR
Ege’de insanlığın kara lekesinin adı Yunan zulmü EGE'DE İNSANLIĞIN KARA LEKESİNİN ADI YUNAN ZULMÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA