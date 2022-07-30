Son dakika: Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlere Yunan zulmü! Türkiye görüntüleri paylaştı
Son dakika haberi... Düzensiz göçmenleri Ege Denizi'nde Türk kara sularına iten Yunan tarafı İHA ile böyle görüntülendi. Milli Savunma Bakanlığı o anların görüntülerini de paylaştı.
Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yönelik zulmü devam ediyor. Ege Denizi'nde Yunanistan'ın 2 adet mülteci botunu Türk kara sularına ittiği tespit edildi.
İHA ile görüntülenen anlar sonrası Milli Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Öte yandan göçmenler Türkiye tarafından kurtarıldı. MSB açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
Ege Denizi'nin Çeşme batısında, 29 Temmuz 2022 tarihinde Yunanistan'a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 adet mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.
Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.
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