İngiltere’de sağlık krizi çığ gibi büyüyor! Kanser hastası 7 saat yol ortasında yatarak ambulans bekledi! Görüntüler ülkeyi karıştırdı
Sağlık krizinin her geçen gün büyüdüğü İngiltere'de kanser rahatsızlığı olan 85 yaşındaki yaşlı bir adam, yere düşüp kalçasını kırınca yağmurun altında tam 7 saat boyunca ambulans bekledi. Ailesinin adamı kuru tutmak için gösterdiği çaba sonucu ortaya çıkan görüntü ortalığı karıştırdı.
Birleşik Krallık'ta sağlık krizi her geçen gün biraz daha büyüyor. Geçen günlerde hastalara ambulans sağlanmamasının ardından İngiliz medyasında dolaşan yeni bir haber infial etkisi yarattı.
YAĞMURUN ALTINDA 7 SAAT AMBULANS BEKLEDİ
Galler'de yaşayan 85 yaşındaki kanser hastası Keith Royles, yağmur altında 7 saat boyunca ambulans bekledi. Bu sırada hastaneden yalnızca birkaç metre ötede yaşadığına da dikkat çekildi.
AİLESİ KURU TUTMAK İÇİN…
Royles'un çim biçerken düştüğünü ve kalçasını kırdığını, bu nedenle hastaneye gitmesi gerektiği kaydedildi. Bekledikleri sırada Royles'un ailesi ise talihsiz adamı kuru tutmaya çalıştı.
"AMBULANS ÇAĞIRDIK VE BİZE 4 İLA 7 SAAT ARASINDA GELEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER"
Talihsiz adamın şemsiye altında durduğu görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Royles'un kızı Tina, "Ambulans çağırdık ve bize 4 ila 7 saat arasında gelebileceğini söylediler. Birkaç kere daha aradık ancak yönetim yapılabilecek bir şey olmadığını ifade etti" dedi.
Ancak bu skandal bununla da bitmedi.
Ambulans, bu kadar saat sonra Royles'u burnunun dibindeki hastaneye 'çok dolu' olduğu için götürmeyip, 30 mil ötedeki yere götürmek istedi.
Olayın büyümesi üzerine ise Galler Ambulans Şefi Lee Brooks bir açıklamada bulunarak, "Bay Royles'un yaşadığı deneyimden dolayı çok ama çok üzgünüz. Hasta devir teslim sırasında yaşanan gecikmeler bazı hastalara hızlı bir biçimde ulaşamamıza neden oluyor" dedi.
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