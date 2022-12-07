İngiltere’de sağlık krizi çığ gibi büyüyor! Kanser hastası 7 saat yol ortasında yatarak ambulans bekledi! Görüntüler ülkeyi karıştırdı

Olayın büyümesi üzerine ise Galler Ambulans Şefi Lee Brooks bir açıklamada bulunarak, "Bay Royles'un yaşadığı deneyimden dolayı çok ama çok üzgünüz. Hasta devir teslim sırasında yaşanan gecikmeler bazı hastalara hızlı bir biçimde ulaşamamıza neden oluyor" dedi.

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