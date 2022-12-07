İsveç’ten Türkiye’ye NATO için yeni mesaj: PKK’ya karışan herkes için hayat zorlaşacak! Onları finanse edilmesi bir tehdit

TÜRKİYE İLE DAHA GÜÇLÜ İLİŞKİLERİMİZ OLACAK

"İsveç ve Türkiye arasında sahip olduğumuz ikili iyi ilişkiler, İsveç NATO üyesi olarak kabul edildiğinde daha da güçlü olacak." diyen Stenström, ülkesinin terörü ciddiye aldığını ve 3'lü muhtıranın gereklerini yerine getireceğine dikkati çekti.

TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI İYİ ANLADIK

Oscar Stenström, İsveç'in değiştiğini dile getirerek, "Türkiye'nin güvenlik kaygılarını daha iyi anladık. Bu, ayrıca İsveç'in de güvenliğini artıracak." dedi.