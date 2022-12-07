İsveç'ten Türkiye'ye NATO için yeni mesaj: PKK'ya karışan herkes için hayat zorlaşacak! Onları finanse edilmesi bir tehdit
İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström yaptığı açıklamada Türkiye'nin terör konusunda kaygılarını anladıklarını belirtirken "PKK'ya karışan herkes için hayat daha zorlaşacak." ifadelerini kullandı. Stenström ayrıca PKK'nın finanse edilmesinin bir tehdit olduğunun altını çizdi. İşte detaylar...
ANLAŞMANIN TAMAMINI YERİNE GETİRECEĞİZ
İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström yaptığı açıklamada, İsveç'in, Türkiye ve Finlandiya ile NATO Madrid Zirvesi'nde, 28 Haziran'da imzaladığı muhtıra çerçevesinde gerekli adımları atma kararlılığını yineledi.
Anlaşma kapsamında verilen taahhütlere, İsveç hükümeti tarafından öncelik verildiğini aktaran Stenström, "Hepimiz üzerinde çalışıyoruz, anlaşmayı tamamıyla yerine getireceğiz." dedi.
PKK'YA KARIŞAN HERKES İÇİN HAYAT DAHA ZORLAŞACAK
Stenström, yeni terör yasasına değinerek, "Bununla herhangi bir terör suçuna, özellikle PKK'ya karışan herkes için (hayat) daha zorlaşacak." ifadesini kullandı.
TÜRKİYE'YE TAZİYE MESAJI
İstanbul'da, 13 Kasım'da, PKK/YPG tarafından düzenlenen terör saldırısı için taziye dileklerini de ileten Stenström, İsveç'in, teröre karşı mücadelenin bir parçası olmaya hazır olduğunu dile getirdi.
TÜRKİYE İLE DAHA GÜÇLÜ İLİŞKİLERİMİZ OLACAK
"İsveç ve Türkiye arasında sahip olduğumuz ikili iyi ilişkiler, İsveç NATO üyesi olarak kabul edildiğinde daha da güçlü olacak." diyen Stenström, ülkesinin terörü ciddiye aldığını ve 3'lü muhtıranın gereklerini yerine getireceğine dikkati çekti.
TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI İYİ ANLADIK
Oscar Stenström, İsveç'in değiştiğini dile getirerek, "Türkiye'nin güvenlik kaygılarını daha iyi anladık. Bu, ayrıca İsveç'in de güvenliğini artıracak." dedi.
PKK'NIN FİNANSE EDİLMESİ BİR TEHDİT
Türkiye ve İsveç için, "Terörü finanse etmenin, PKK'yı finanse etmenin" bir tehdit olduğunu kaydeden Stenström, bunun İsveç toplumuna da zarar verdiğini belirtti.
TERÖRİSTLER İÇİN GÜVENLİ BİR LİMAN OLMAMALI
Stenström, "İsveç hiçbir terörist için güvenli bir liman olmamalı ve olmayacak, bu yüzden güvenlik hizmetlerimiz arasındaki işbirliğimizi artırıyoruz. Bu hizmetlere ve savunmaya daha fazla fon ayırıyoruz. NATO'da birlikte işbirliği yapmaktan mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.
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