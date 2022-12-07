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Sosyal medya fenomenine otobüs yolculuğu eziyet oldu! Sebepsiz yere suratına KESİK ATILDI! Ağzından kulağına kadar dikiş atıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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Sosyal medya fenomenine otobüs yolculuğu eziyet oldu! Sebepsiz yere suratına KESİK ATILDI! Ağzından kulağına kadar dikiş atıldı

Brezilya'da yaşamını sürdüren genç bir sosyal medya fenomeni, bir otobüs yolculuğu sırasında felaketi yaşadı. Geçen Salı (29 Kasım) Recife ile Salvador arasında yolculuk yaparken sabah 5'te bir kadın tarafından hiçbir neden yokken bıçaklı saldırıya uğrayan genç kadının suratında, popüler sinema karakteri Joker'in yara izini anımsatan bir iz kaldı.

Brezilya'dan Stefani Firmo, 29 Kasım Salı günü bir gece otobüsündeyken sabah 5'te hiçbir provokasyon yokken bıçaklı bir kadın tarafından saldırıya maruz kaldı.

Genç kadın uyurken rastgele bir saldırgan yanağını kesti ve Firmo'nun yüzünde Joker'i anımsatan bir yara izi bıraktı. Kulaktan ağzına kesildikten sonra oldukça şiddetli bir acıyla uyanan hemşirelik öğrencisi Stefani, hemen beraber yolculuk yaptığı bir arkadaşının yanına koştu.

KANLA KAPLIYDI

Firmo, Brezilya'nın kuzeydoğu eyaleti Pernambuco'nun başkenti Recife'den önceki gün saat 18.15'te ayrıldıktan sonra sabah 7.40'ta Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinin başkenti Salvador'a varacaktı.

"ELİMİ GEZDİRDİĞİMDE KANLA KAPLI OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Saldırı hakkında Instagram hesabında konuşan Firmo, "Elimi gezdirdiğimde kanla kaplı olduğunu gördüm. Birisi yüzüme acımasızca bir darbe indirmişti." diye anlattı.

"NİYETİ BENİ CİDDİ ŞEKİLDE KESMEK Mİ YOKSA ÖLDÜRMEK Mİ"

24 binin üzerinde Instagram takipçisi olan Firmo, tüm seyahat boyunca arkadaşı dışında kimseyle konuşmadığını söyledi.

Raporlara göre yolcular, Firmo'nun arkasında oturan kadının üzerinde bir bıçak buldu, ancak polis onu delil yetersizliğinden dolayı tutuklamadı. Firmo, "Çok korktum ve sarsıldım. Bunu yapan işinin niyeti beni ciddi şekilde kesmek mi yoksa öldürmek mi bilmiyorum. Muhtemelen yüzümde, bu korkunç anı tekrar tekrar hatırlamamı sağlayacak sonsuz bir anı olacak." diye konuştu.

KAMERA KAYITLARI GÖSTERDİ

Polis soruşturmalara devam ederken, Firmo dün (5 Aralık Pazartesi) Instagram'da otobüs şirketinin saldırının güvenlik kamerası görüntülerini teslim ettiğini açıkladı ve "Araç kamerası görüntülerinde, arkamdaki kadının ayağa kalktığını ve hızla yüzüme bir yumruk saldığı aşikar. Kayıt, onunla benim aramda herhangi bir tartışma veya rahatsızlık olmadığını apaçık gösteriyor." diye yazdı.

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