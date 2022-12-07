Sosyal medya fenomenine otobüs yolculuğu eziyet oldu! Sebepsiz yere suratına KESİK ATILDI! Ağzından kulağına kadar dikiş atıldı

Raporlara göre yolcular, Firmo'nun arkasında oturan kadının üzerinde bir bıçak buldu, ancak polis onu delil yetersizliğinden dolayı tutuklamadı. Firmo, "Çok korktum ve sarsıldım. Bunu yapan işinin niyeti beni ciddi şekilde kesmek mi yoksa öldürmek mi bilmiyorum. Muhtemelen yüzümde, bu korkunç anı tekrar tekrar hatırlamamı sağlayacak sonsuz bir anı olacak." diye konuştu.