Yunanistan’da albay banka soydu

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, bu sabah Argiroupoli semtindeki banka şubesini el bombası tehdidi ile soyan kişinin 53 yaşında bir albay olduğu belirlendi. ALBAY TUTUKLANDI Başka soygunlara karışıp karışmadığının da araştırılması amacıyla zanlının Attiki Emniyet Biriminde tutulduğu belirtildi. ASKERİ MAHKEME YOLU GÖRÜNDÜ Albayın, askeri mahkemede yargılanması öngörülüyor. 'KUMAR' İDDİASI Yunan basınında yer alan haberlerde, daha önce başka banka soygunlarında da bulunduğundan şüphelenilen albayın kumar nedeniyle tefecilere olan borcunu ödemek için bu yola başvurduğu iddia edildi. ABD İLE YUNANİSTAN ARASINDA SİYASİ - ASKERİ KRİZ YUNANİSTAN'I 'BAYRAKTAR KIZILELMA' KORKUSU SARDI