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Yunanistan'da albay banka soydu

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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Yunanistan’da albay banka soydu

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bu sabah banka soygunu gerçekleştiren kişinin Yunan Silahlı Kuvvetlerinde görevli bir albay olduğu bildirildi. Albayın, askeri mahkemede yargılanması öngörülüyor.

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