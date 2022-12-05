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Rusya'da patlama: Engels ve Dyagilevo askeri havalimanlarındaki olayda 3 kişi ölü 8 kişi yaralandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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Rusya’da patlama: Engels ve Dyagilevo askeri havalimanlarındaki olayda 3 kişi ölü 8 kişi yaralandı

SON DAKİKA DÜNYA HABERİ | Rusya'nın Saratov bölgesindeki Engels Askeri Havaalanı ve Ryazan kentindeki Dyagilevo Askeri Havaalanı'nda meydana gelen patlamalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, patlamaya dair yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olaylarla ilgili bilgilendirildi" ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA | Rusya'da Saratov bölgesindeki Engels Askeri Havaalanı ve Ryazan kentindeki Dyagilevo Askeri Havaalanı'nda patlama meydana geldi.

"İHA SALDIRISI" İDDİASI

Patlamaların nedeni henüz bilinmezken, Rusya ve Ukrayna basını Ukrayna sınırından yüzlerce kilometre uzakta yer alan her iki bölgedeki patlamaların insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu meydana geldiğini iddia etti.

2 KİŞİ YARA ALDI! 2 TU-95 TİPİ BOMBARDIMAN UÇAĞI HASAR GÖRDÜ

Engels Askeri Havaalanı'ndaki patlamada 2 kişinin yaralandığı ve Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Tu-95 tipi bombardıman uçağının hasar gördüğü aktarıldı.

Uçaklardaki hasarın küçük boyutlarda olduğu belirtildi.

VALİDEN AÇIKLAMA: "TEK BİR SİVİL ALTYAPI ZARAR GÖRMEDİ"

Saratov Bölge Valisi Roman Busargin yaptığı açıklamada, hava üssündeki patlamayı doğrulayarak, "Sevgili kent sakinlerimiz. Sosyal medyada Engels'te sabah saatlerinde şiddetli bir patlama olduğuna dair bilgiler yayılıyor. Kentin herhangi bir noktasında acil bir durum olmadığına yönelik sizi temin ederim. Tek bir sivil altyapı zarar görmedi. Askeri tesisteki olaya dair bilgiler kolluk kuvvetleri tarafından inceleniyor" şeklinde konuştu.

DYAGİLEVO ASKERİ HAVAALANI'NDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Dyagilevo Askeri Havaalanı'nda bir akaryakıt tankerinin patladığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu bildirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"PUTİN OLAYLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ"

Rusya'nın kritik öneme sahip iki hava üssünde meydana gelen patlamaların detaylarına dair resmi açıklama yapılmazken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Engels Askeri Havaalanı ve Dyagilevo Askeri Havaalanı'ndaki patlamaya dair yaptığı açıklamada, "Bende haberleri medyadan okudum. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olaylarla ilgili bilgilendirildi" dedi.

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