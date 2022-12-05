Rusya’da patlama: Engels ve Dyagilevo askeri havalimanlarındaki olayda 3 kişi ölü 8 kişi yaralandı

DYAGİLEVO ASKERİ HAVAALANI'NDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR



Dyagilevo Askeri Havaalanı'nda bir akaryakıt tankerinin patladığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu bildirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"PUTİN OLAYLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ"



Rusya'nın kritik öneme sahip iki hava üssünde meydana gelen patlamaların detaylarına dair resmi açıklama yapılmazken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Engels Askeri Havaalanı ve Dyagilevo Askeri Havaalanı'ndaki patlamaya dair yaptığı açıklamada, "Bende haberleri medyadan okudum. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olaylarla ilgili bilgilendirildi" dedi.