Rusya'da patlama: Engels ve Dyagilevo askeri havalimanlarındaki olayda 3 kişi ölü 8 kişi yaralandı
SON DAKİKA DÜNYA HABERİ | Rusya'nın Saratov bölgesindeki Engels Askeri Havaalanı ve Ryazan kentindeki Dyagilevo Askeri Havaalanı'nda meydana gelen patlamalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, patlamaya dair yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olaylarla ilgili bilgilendirildi" ifadelerine yer verdi.
SON DAKİKA | Rusya'da Saratov bölgesindeki Engels Askeri Havaalanı ve Ryazan kentindeki Dyagilevo Askeri Havaalanı'nda patlama meydana geldi.
"İHA SALDIRISI" İDDİASI
Patlamaların nedeni henüz bilinmezken, Rusya ve Ukrayna basını Ukrayna sınırından yüzlerce kilometre uzakta yer alan her iki bölgedeki patlamaların insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu meydana geldiğini iddia etti.
2 KİŞİ YARA ALDI! 2 TU-95 TİPİ BOMBARDIMAN UÇAĞI HASAR GÖRDÜ
Engels Askeri Havaalanı'ndaki patlamada 2 kişinin yaralandığı ve Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Tu-95 tipi bombardıman uçağının hasar gördüğü aktarıldı.
Uçaklardaki hasarın küçük boyutlarda olduğu belirtildi.
VALİDEN AÇIKLAMA: "TEK BİR SİVİL ALTYAPI ZARAR GÖRMEDİ"
Saratov Bölge Valisi Roman Busargin yaptığı açıklamada, hava üssündeki patlamayı doğrulayarak, "Sevgili kent sakinlerimiz. Sosyal medyada Engels'te sabah saatlerinde şiddetli bir patlama olduğuna dair bilgiler yayılıyor. Kentin herhangi bir noktasında acil bir durum olmadığına yönelik sizi temin ederim. Tek bir sivil altyapı zarar görmedi. Askeri tesisteki olaya dair bilgiler kolluk kuvvetleri tarafından inceleniyor" şeklinde konuştu.
DYAGİLEVO ASKERİ HAVAALANI'NDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Dyagilevo Askeri Havaalanı'nda bir akaryakıt tankerinin patladığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu bildirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"PUTİN OLAYLARLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ"
Rusya'nın kritik öneme sahip iki hava üssünde meydana gelen patlamaların detaylarına dair resmi açıklama yapılmazken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Engels Askeri Havaalanı ve Dyagilevo Askeri Havaalanı'ndaki patlamaya dair yaptığı açıklamada, "Bende haberleri medyadan okudum. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olaylarla ilgili bilgilendirildi" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? Ticaret Bakanlığı 1300 personel alımı başvuru tercih kılavuzu ne zaman?
- Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 5 Aralık TRT 1 yayın akışı...
- Kayseri TOKİ kura çekilişi ne zaman 2022? Kayseri kura çekimi takvimi açıklandı mı?
- FED ARALIK AYI FAİZ KARARI! 2022 FED faiz kararı ne olur, toplantı tarihi ne zaman?
- Fındık fiyatları 2022: 5 Aralık fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Rize, Artvin, Trabzon, Giresun il il güncel fiyatlar...
- SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM! Aralık'ta 4B sözleşmeli personele kadro çıkacak mı? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor?
- Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu’nun abisini görenler hangisi Kenan ayırt edemedi!
- Teoman Duralı kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? Prof. Dr. Teoman Duralı hastalığı nedir? Teoman Duralı eserleri neler?
- EYT'de yaş sınırı var mı? 45, 46, 47, 48, 49, 50 yaş emeklilik formülü! Emeklilik yaşı düştü mü? Son viraja girildi
- POMEM ÜCRET YATIRMA | 29. POMEM ödemesi nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?
- Galatasaray'ın radarındaydı... Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? sorusu yanıt buldu! 2.5 yıllık anlaşma sağladı
- Dostlukları pekiştiren, araya 40 yıl hatır sokan Türk kahvesinin faydaları kadar zararları da var! Kimine şifa kimine zarar…