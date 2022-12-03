Galler'de yardım kuruluşu görevlisinin söyledikleri kan dondurdu: Yokluktan evcil hayvan maması yiyenleri gördüm
Rusya'nın uyguladığı enerji ambargosu ile karşı karşıya kalan Avrupa'da kış çetin geçiyor. Enerji krizinin ardından gıda ve tedarik zinciri ile boğuşan Avrupalı ülkelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyecek durumların da yaşanmaya başladığı iddia edildi. Galler'de bir yardım kuruluşunda görevli olan Mark Seed isimli kişinin BBC'ye anlattıkları şok etkisi oluşturdu. Seed konuşmasında, ülkesindeki yardıma muhtaç bazı insanların yokluktan hayvan maması yediğini iddia etti.
Koronavirüs pandemisinde alarm veren Avrupa sağlık sistemi her geçen gün kötüye doğru gidiyor. Hastanelerde acile kabul süreleri her gün uzuyor. Doktor ve bakıcı kadrosundaki açık, hastalara eksik ya da yanlış tedavi uygulanmasına neden oluyor. Enerji krizi nedeniyle iflasın eşiğine gelen hastanelerden her gün şikâyetler yükseliyor. Durumun farkında olan Almanya, acil önlem arıyor.
ÇOCUKLAR ÖLÜYOR
Alman Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği (Divi), çocuk yoğun bakım ünitelerinde 'felaket durum' ile karşı karşıya kalındığını açıkladı, "Yeni doğan bir bebek fiilen dolu olan çocuk hastanesine yatırılırsa, acilen kalp ameliyatı olması gereken üç yaşındaki çocuk, üç gün beklemek zorunda kalıyor" açıklaması yaptı.
Hannover'den uzman doktor Michael Sasse, "Çocuklar artık onlara bakamadığımız için ölüyor" dedi. Almanya'da bakılamadığı için çocukların öldüğü açıklaması yapılırken, geçtiğimiz günlerde benzer açıklama yaşlılar için yapılmıştı. Bakıcı eksikliği nedeniyle yaşlı hastalarla yeterince ilgilenilemediği, yatağa mahkûm olan hastaların ölümü beklediği aktarılmıştı.
ACİL SERVİS FACİASI
Enerji ve gıda krizinin vurduğu İngiltere, bir yandan da sağlık kriziyle mücadele ediyor. BBC'nin araştırmasına göre, ülkede acil servise kabul için bekleme süreleri rekor seviyeye ulaşmış durumda. Geçen ay, haftada 10 binden fazla ambulans, içindeki hastalarla birlikte acil servislerin önünde en az 1 saat bekledi. Kalçası kırılan 85 yaşındaki bir kadın, hastaneye girmek için 40 saat beklemek zorunda kaldı. Cornwall'da da kalp krizi ve felç gibi acil durumlarla karşılaşan hastalar artık ortalama iki saatten fazla ambulans bekliyor.
FRANSA'DA KARANLIK ENDİŞESİ
Rusya'dan Avrupa ülkelerine giden doğalgazın keskin bir şekilde düşmesi nedeniyle Fransa'da enerji sıkıntısı yaşanıyor. Fransız şebeke operatörü RTE, soğuk hava ve yüksek talep nedeniyle elektrik şebekesinin ciddi stres altına girmesi durumunda bu kış sürekli kesintilerle karşı karşıya kalınabileceğini söyledi.
BBC: YOKLUKTAN HAYVAN MAMASI YİYORLAR
Birleşik Krallık'ta son 41 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon milyonlarca kişinin hayatını zorlaştırırken, Galler'de bazı insanların evcil hayvanların tükettiği mamaları yediği ortaya çıktı. BBC'ye konuşan bir yardım kuruluşu sorumlusu Mark Seed, insanların yokluktan evcil hayvan maması yediğine tanık olduğunu söyledi. Seed, "Hâlâ, kediköpek maması yiyen insanlar görmenin şokunu yaşıyorum. Yemeklerini radyatör üstünde veya mumla ısıtan insanlar gördüm" dedi.
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