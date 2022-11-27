Çin’de koronavirüs huzursuzluğu büyüyor! Vakalar neden artıyor? Evler çelik telle mühürleniyor

'SIFIR VAKA'DA ISRAR

Birçok ülke koronavirüs önlemlerini gevşetmişken, Çin hâlâ virüsün seyri ve takibi konusunda ısrarcı. Bu bağlamda 'sıfır vaka' politikası uyguluyor. Hükümet bu uygulamanın birçok kişinin, özellikle de yaşlıların hayatını kurtardığına inanıyor. Nitekim yetkililer haksız da sayılmaz. Salgının başından beri, Çin'de COVID-19 nedeniyle 5200 kişi hayatını kaybetti. 1.4 milyar nüfuslu ülkede, bu sayı her 1 milyonda 3 kişiye karşılık geliyor. ABD'de bu oran 1 milyon kişide 3 bin iken, Birleşik Krallık'ta ise 2 bin 400.