Son dakika: Kremlin’den ABD’ye Putin-Biden görüşmesi için kritik mesaj! Türkiye-Suriye ilişkileri hakkında flaş açıklama

ERDOĞAN-ESAD CEVABI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye'deki rejim lideri Beşşar Esad'ın görüşme ihtimaliyle ilgili soruyu da cevaplayan Peskov, henüz kesin bir şeyin olmadığını ancak böyle bir olasılığın var olduğunu dile getirdi.

Peskov, Putin'in böyle bir teması memnuniyetle karşılayacağını ve Rus tarafının buna katkıda bulunmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.