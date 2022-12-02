İsrail’de ’darbe’ kaosu: Netanyahu mevcut başbakanı ’isyan’ ile suçladı

"BİZ İSYAN ETMEDİK, SİZ DE ETMEYİN" ÇIKIŞI

"Tek devletimiz, tek ordumuz ve tek halkımız var. Onlara zarar vermemeliyiz." diyen Netanyahu, muhalefetteyken bile İsrail hükümetine asla isyan etmediklerini kaydetti ve bu nedenle muhalefeti sorumlu bir şekilde hareket etmeye davet etti.

Lapid'in, ordudaki subaylar ile belediye başkanlarını seçilmiş hükümete karşı isyana kışkırtmasını kınayan Netanyahu, bu davranışın tehlikeli olduğunu ve demokrasiye zarar verdiğini dile getirdi.