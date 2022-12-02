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AB ile Rusya " petrol" konusunda anlaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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AB ile Rusya petrol konusunda anlaştı

Son dakika... AB ülkeleri, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması konusunda anlaştı.

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