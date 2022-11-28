Netanyahu hapse girecek mi? İsrail Başbakanı Lapid’den flaş açıklama

İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün Batı Kudüs'teki bir konferansında konuşan Lapid, Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasına işaret ederek, "Netanyahu, davasında savcının kim olacağına karar vermek istiyor. Netanyahu, temyiz duruşmasını dinleyecek yargıçların kimliğinin ne olacağına karar vermek istiyor. Bu, yargı reformu değil. Bu, ideoloji değil. Bu, fırsatçı bir suçtur." ifadelerini kullandı.