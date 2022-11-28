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Netanyahu hapse girecek mi? İsrail Başbakanı Lapid'den flaş açıklama

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 28.11.2022
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Netanyahu hapse girecek mi? İsrail Başbakanı Lapid’den flaş açıklama

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 1 Kasım seçimlerinden zaferle çıkan Binyamin Netanyahu'nun ülke tarihinde hapse giren ikinci başbakan olabileceğini çok iyi bildiğini ve bunu önlemek için her şeyi yapacağını söyledi. Netanyahu hakkında da 2019'da üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmıştı. Netanyahu'nun savcılıkla anlaşma yapacağı yönünde iddialar gün yüzüne çıkmıştı.

İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün Batı Kudüs'teki bir konferansında konuşan Lapid, Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasına işaret ederek, "Netanyahu, davasında savcının kim olacağına karar vermek istiyor. Netanyahu, temyiz duruşmasını dinleyecek yargıçların kimliğinin ne olacağına karar vermek istiyor. Bu, yargı reformu değil. Bu, ideoloji değil. Bu, fırsatçı bir suçtur." ifadelerini kullandı.

"ÜLKENİN DEMOKRATİK TEMELLERİ YERİNDEN SÖKÜLÜYOR"

Netanyahu'nun, hakkında iddianame açıldığı için "başbakanlar hakkında iddianame düzenlenmesini engelleyen bir yasa çıkarmak istediğini" savunan Lapid, şunlar kaydetti:

"Bunu durdurmalıyız. Bununla mücadele etmeye kararlıyız. İlk adım, halka nedenleri açıklamaktır. Onlara burada gerçekte neler olduğunu anlatacağız: Aldatılıyor ve incitiliyorlar, ülkenin demokratik temelleri yerinden sökülüyor ve bunların hepsi kişisel sebeplerle yapılıyor, başka bir sebebi yok."

"NETANYAHU, HAPSE GİREN İKİNCİ İSRAİL BAŞBAKANI OLMAK İSTEMİYOR"

Lapid, şöyle devam etti:

"Netanyahu, aleyhinde iddianame olmadığı zaman (yargıda) reforma ihtiyaç olmadığını düşünüyordu. 15 yıl başbakanlık yaptı. Ama şimdi biliyor ki, eğer bu yasaları çıkarmazlarsa ülke tarihinde hapse giren ikinci başbakan olma ihtimali var. Bunu önlemek için yapmayacağı şey yoktur."

Eski Başbakan Ehud Olmert, İsrail'de yolsuzluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan ilk başbakan olmuştu.

NETANYAHU HAKKINDAKİ YOLSUZLUK DOSYALARI

Netanyahu hakkında da 2019'da üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

"Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun savcılıkla anlaşma yapacağı yönünde iddialar gün yüzüne çıkmıştı.

İsrail'de 1996-1999 ve 2009-2021 yıllarında olmak üzere 15 yıl başbakanlık yapan Netanyahu, ülkede en uzun süreli başbakanlık görevinde bulunan siyasetçi olma özelliğini taşıyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerden zaferle ayrılan Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

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