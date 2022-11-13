İsrail muhalefeti: Netanyahu'nun iktidarı ülkemiz için kara bir gün
Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid'in liderliğindeki Gelecek Var Partisi, "hükümet kurma görevinin Binyamin Netanyahu'ya verilmesini demokrasi için kara bir gün" olarak nitelendirdi. Açıklamada, "yıkım hükümeti" olarak değerlendirilen Netanyahu hükümetini değiştirene kadar Gelecek Var Partisi'nin Mecliste çalışmaktan geri durmayacağı belirtildi.
Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid'in liderliğindeki Gelecek Var Partisi, "hükümet kurma görevinin Binyamin Netanyahu'ya verilmesini demokrasi için kara bir gün" olarak nitelendirdi.
Partinin Twitter hesabından, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, 1 Kasım'daki seçimleri önde bitiren Likud Partisi lideri Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmesinin ardından açıklama yapıldı.
"NETANYAHU'NUN KURDUĞU YIKIM HÜKÜMETİ"
Açıklamada "Devletten ve onun liberal değerlerinden asla vazgeçmeyeceğiz, çocuklarımızın geleceğinin zarar görmesine izin vermeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, "yıkım hükümeti" olarak değerlendirilen Netanyahu hükümetini değiştirene kadar Gelecek Var Partisi'nin Mecliste çalışmaktan geri durmayacağı belirtildi.
İSRAİL'DE SEÇİM SÜRECİ
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Netanyahu ile bugün yaptığı ortak basın açıklamasında Meclisteki gruplarla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Likud lideri Netanyahu'ya hükümeti kurma görevini verdiğini duyurmuştu.
Herzog, Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasıyla ilgili devam eden yargı sürecinin Yüksek Mahkemeye göre hükümeti kurma görevine engel teşkil etmediğini söylemişti.
Yasa gereği Netanyahu'nun hükümeti kurmak için iki hafta uzatılabilecek şekilde 28 gün süresi bulunuyor.
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