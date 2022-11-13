İsrail muhalefeti: Netanyahu’nun iktidarı ülkemiz için kara bir gün

Eski İsrail Başbakanı Yair Lapid'in liderliğindeki Gelecek Var Partisi, "hükümet kurma görevinin Binyamin Netanyahu'ya verilmesini demokrasi için kara bir gün" olarak nitelendirdi.

Partinin Twitter hesabından, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, 1 Kasım'daki seçimleri önde bitiren Likud Partisi lideri Netanyahu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmesinin ardından açıklama yapıldı.