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Çin'den SON DAKİKA açıklaması: ABD'nin Suriye'de asker bulundurması yasa dışı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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Çin’den SON DAKİKA açıklaması: ABD’nin Suriye’de asker bulundurması yasa dışı!

Rusya ile ABD arasında yaşanan gerilime bir yenisi daha eklendi. ABD'nin Suriye'de asker bulundurmasının yasa dışı olduğunu söyleyen Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD'nin Suriye'den petrol ve tahıl kaçakçılığı yaptığını, bunun bugüne dek 100 milyar dolardan fazla kaynak kaybına yol açtığını açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ | Cao, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD ordusunun 1 Aralık'ta Suriye'nin kuzeyindeki petrol yüklü 54 tankeri Kuzey Irak'taki üslerine transfer ettiği iddiasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

"ABD'NİN SURİYE'DE ASKER BULUNDURMASI YASA DIŞI!"

Suriye rejiminin resmi verilerine göre, ABD'nin kaçakçılık faaliyetinin ülkede iç savaşın başladığı 2011'den 2022'nin ilk yarısına kadar 100 milyar dolardan fazla kayba yol açtığını söyleyen Cao, "ABD'nin Suriye'de asker bulundurması yasa dışıdır, ABD'nin Suriye'den petrol ve tahıl kaçırması yasa dışıdır, ABD'nin Suriye'ye füze saldırısı düzenlemesi de yasa dışıdır." dedi.

ÇİN'DEN DÜNYAYA SURİYE ÇAĞRISI: "SEYİRCİ KALMAYIN"

Bazı Suriyelilerin kaçırılan petrol nedeniyle halkın kış aylarında sorun yaşayacağını bildirdiğini öne süren Cao, uluslararası toplumun duruma seyirci kalmaması, iddiaları titizlikle incelemesi gerektiğini dile getirdi.

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"ABD HEGEMONYASINI SÜRDÜRMEK İÇİN BAHANE BULMAYA ÇALIŞIYOR"

ABD'nin bir yandan "kurallara dayalı uluslararası düzeni" savunurken, diğer yandan uluslararası hukuku ve kuralları ihlal etmekle suçlayan Cao, şunları kaydetti:

"ABD, 'kurallardan' söz ettiğinde, genelde yalnızca kendi çıkarlarına hizmet etmek veya hegemonyasını sürdürmek için bahane bulmaya çalışıyor. Fransa'nın eski Washington Büyükelçisi Gerard Araud'un ve pek çoklarının söylediği gibi, 'Amerikalılar, kendi dilediklerini yapıyorlar, kendi tanımladıkları uluslararası hukuka aykırı olsa bile.' İşte dünyanın geri kalanı bu düzeni böyle görüyor."

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