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Haberler Galeri Abdülhamid Han Yunanistan'ın uykularını kaçırmaya devam ediyor! İkinci etap bölgesi korkulu rüyaları oldu

Abdülhamid Han Yunanistan'ın uykularını kaçırmaya devam ediyor! İkinci etap bölgesi korkulu rüyaları oldu

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın göreve başlayacağının duyurulmasından sonra Yunanistan büyük korkuya kapıldı. Yunanistan, Türkiye'nin her adımını anbean takip ediyor. Abdülhamid Han'ın Yörükler 1 kuyusunda ilk etap görevine başlamasının ardından gözler bu kez de 2. etap bölgesine çevrildi.

Giriş Tarihi: 25.08.2022 11:12 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 11:28
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Abdülhamid Han Yunanistan’ın uykularını kaçırmaya devam ediyor! İkinci etap bölgesi korkulu rüyaları oldu

9 Ağustos tarihinde göreve başlayan Abdülhamid Han Yunanistan'da gündem olmayı sürdürüyor. Sefere çıkacağının duyurulmasıyla birlikte her hareketini takip eden Yunanistan, Abdülhamid Han sondaj gemisinin ikinci etap çalışma bölgesini mercek altına aldı.

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Abdülhamid Han Yunanistan’ın uykularını kaçırmaya devam ediyor! İkinci etap bölgesi korkulu rüyaları oldu

Abdülhamid Han, göreve başlamadan önce Doğu Akdeniz'deki seyrine ilişkin farklı senaryoları gündemine taşıyan Ta Nea gazetesi ikinci etap bölgesi için de yeni bir senaryo ortaya attı.

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Abdülhamid Han Yunanistan’ın uykularını kaçırmaya devam ediyor! İkinci etap bölgesi korkulu rüyaları oldu

Yunan gazetesi, Türkiye'nin uluslararası anlaşmaları ihlal edeceği iddialarını sürdürürüken Abdülhamid Han'ın ikinci aşamada Kıbrıs MEB'inin 6. parseline yöneleceğini iddia etti.

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Abdülhamid Han Yunanistan’ın uykularını kaçırmaya devam ediyor! İkinci etap bölgesi korkulu rüyaları oldu

Yapılan enerji anlaşmalarına atıfta bulunan gazete, Türkiye'yi Kuzey Kıbrıs'ta işgalci olarak göstermekte beis görmeyip bu bölgeye bir kez daha sondaj gemisi göndereceğini dile getirdi.

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Abdülhamid Han Yunanistan’ın uykularını kaçırmaya devam ediyor! İkinci etap bölgesi korkulu rüyaları oldu

Yunan gazetesinin bu iddiaları İtalyan ENI ve Fransız Total enerji şirketlerinin, Güney Kıbrıs Rum kesiminin sözde münhasır ekonomik bölgesindeki (MEB) 6. parselinde yaptıkları sondaj çalışmalarında yeni bir doğal gaz yatağının keşfedildiği iddia edilmesinin ardından geldi.