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İngiltere'de kriz büyüyor! Faturalarını ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 33 arttı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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İngiltere’de kriz büyüyor! Faturalarını ödeyemeyenlerin sayısı yüzde 33 arttı

Son dakika haberleri... İngiltere ve Galler'de şu faturalarını ödemekte zorlananların sayısı Mayıs ayından bu yana yüzde 33 arttı. Elektrik faturalarını ödemekte zorlananların oranı da yüzde 27'den yüzde 35'e yükseldi.

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