Rusya’dan Avrupa’ya doğal gazdan sonra petrol tehdidi

"AKIŞI KESERİZ"

Bu kararı uygulamaya koyan Batılı ülkelere Rusya'dan petrol akışının kesileceğini belirten Zaharova, "Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması tek başına bir piyasa önlemi değil aynı zamanda piyasa karşıtı bir önlemdir. Bu, tedarik zincirini bozar, küresel enerji piyasasındaki durumu da önemli ölçüde karmaşıklaştırır. Petrol fiyatlarına sözde tavan fiyat uygulaması getirilmesinin sadece piyasa dışı bir mekanizma olmadığını bunun piyasa karşıtı bir önlem olduğunu defalarca söyledik" ifadelerine yer verdi.