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Rusya'dan Avrupa'ya doğal gazdan sonra petrol tehdidi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Rusya’dan Avrupa’ya doğal gazdan sonra petrol tehdidi

Kış ayına Rus gazından mahrum giren Rusya'dan Avrupa'ya yeni tehdit geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması önerisine tepki göstererek, Rusya'nın bu ülkelere petrol akışını keseceğini açıkladı.

Rusya, Batılı ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması ile ilgili önerisine tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, böyle bir ihtimalin küresel enerji piyasasına büyük zarar verebileceğini söyledi.

"AKIŞI KESERİZ"

Bu kararı uygulamaya koyan Batılı ülkelere Rusya'dan petrol akışının kesileceğini belirten Zaharova, "Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması tek başına bir piyasa önlemi değil aynı zamanda piyasa karşıtı bir önlemdir. Bu, tedarik zincirini bozar, küresel enerji piyasasındaki durumu da önemli ölçüde karmaşıklaştırır. Petrol fiyatlarına sözde tavan fiyat uygulaması getirilmesinin sadece piyasa dışı bir mekanizma olmadığını bunun piyasa karşıtı bir önlem olduğunu defalarca söyledik" ifadelerine yer verdi.

Açıklamalarında, Ukrayna ile ilgili de önemli ifadelere yer veren Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak'ın 6 ay içinde Yalta'da basın toplantısı düzenleyeceklerine dair konuşmasına da yanıt vererek, "Daha büyük bir gazeteci grubuyla gelsinler ki her şeyi daha iyi görsünler" açıklamasını yaptı.

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