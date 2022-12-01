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Sırbistan'da Rus yanlısı Aleksandar Vulin istihbarat ajansının başına getirildi

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 01.12.2022 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022
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Sırbistan’da Rus yanlısı Aleksandar Vulin istihbarat ajansının başına getirildi

Sırbistan hükümeti, Rus yanlısı tarafıyla bilinen eski bakan Aleksandar Vulin'in ülkenin istihbarat ajansı olan Güvenlik Bilgi Ajansının (BIA) başına getirildiğini duyurdu.

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