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Aliyev açıkladı: 7 Aralık'ta Brüksel'de planlanan görüşme olmayacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.11.2022
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Aliyev açıkladı: 7 Aralık’ta Brüksel’de planlanan görüşme olmayacak

''Orta Koridor: Geopolitik, güvenlik ve ekonomi'' başlıklı uluslararası konferansa katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uluslararası strateji ve güvenlik merkezleri başkanlarının sorularını yanıtladı. Aliyev, Aralık ayında gerçekleşmesi planlanan Azerbaycan Ermenistan ve AB arasındaki üçlü formatta görüşmeye katılmayacağını bildirdi.

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