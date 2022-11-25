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Avustralya’da piton dehşeti! 5 yaşındaki çocuğu ısırarak havuza çekti

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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Avustralya’da piton dehşeti! 5 yaşındaki çocuğu ısırarak havuza çekti

Avustralya'da 3 metre uzunluğundaki bir piton 5 yaşındaki çocuğu ısırarak havuza çekti. Küçük çocuğu babası ve dedesi kurtardı. Oğlunun durumunun genel olarak iyi olduğunu belirten baba Ben, 5 yaşındaki Blake'in, kazayı küçük sıyrıklarla atlattığını ifade etti.

BBC'nin haberine göre, Yeni Güney Galler eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Beau Blake, bir pitonun saldırısına uğradı.

Çocuğun babası Ben, pitonun oğlunu ısırarak havuza çektiğini; bunu gören 76 yaşındaki dedesinin, torununu derhal havuzdan çıkarıp yılanın dişlerinden ayırdığını anlattı.

Oğlunun durumunun genel olarak iyi olduğunu belirten Ben, 5 yaşındaki Blake'in, kazayı küçük sıyrıklarla atlattığını ifade etti.

Ben, yılan ısırığından korktuklarını ancak bu yılan zehirli bir tür olmadığı için ölümcül tehlike arz etmediğini belirtti.

Yaşadıkları bölgede, yılanın bir "hayat gerçeği" olduğunu kaydeden Ben, pitonu olayın ardından doğaya saldığını söyledi.

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