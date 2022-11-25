Avustralya’da piton dehşeti! 5 yaşındaki çocuğu ısırarak havuza çekti

Ben, yılan ısırığından korktuklarını ancak bu yılan zehirli bir tür olmadığı için ölümcül tehlike arz etmediğini belirtti.

Yaşadıkları bölgede, yılanın bir "hayat gerçeği" olduğunu kaydeden Ben, pitonu olayın ardından doğaya saldığını söyledi.