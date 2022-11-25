Türk helikopteri Atak dünyayı fethediyor! Filipinler iki süper güce daha kavuştu
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Filipinler'e ihraç edilen üçüncü ve dördüncü Atak helikopterlerini gönderdi. Şirketin teslimatını tamamladığı toplam Atak helikopteri sayısı aralık başında 77'ye ulaşacak
İlk Atak helikopteri ihracatını Filipinler'e gerçekleştiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, iki helikopteri daha şirketin tesislerindeki test süreçlerini tamamlayarak Filipinler'e gönderdi.
"Faz II" altyapısıyla üretilen T129 Atak helikopterlerinin Filipinler Hava Kuvvetleri tarafından kabul testleri başladı. Kabul testlerinin tamamlanmasının ardından teslimatın 3 Aralık 2022'de tamamlanması hedefleniyor.
Sözleşme kapsamında, Filipinler Hava Kuvvetlerine toplam altı teslimat gerçekleştirecek olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, üçüncü ve dördüncü helikopterleri Filipinler'e gönderdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, kalan iki helikopterin teslimatını ise 2024 yılı içinde gerçekleştirecek.
Sıcak hava-yüksek irtifa özelliğiyle sahada kendini kanıtlayan, dünyanın en iyi taktik, keşif ve taarruz helikopterleri arasında yer alan T129 Atak Helikopteri, yüksek yerlilik oranıyla silahlı kuvvetler ve emniyet güçlerine katkı sağlıyor.
Bugüne kadar yurt içinde çeşitli kuvvetlere ve emniyet güçlerine 73 T129 Atak Helikopteri teslimatı gerçekleştiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, geçen aylarda ilk iki T129 Atak Helikopterini Filipinler Hava Kuvvetlerine teslim etmişti. Şirketin toplam teslimat sayısı 75'e çıkmış oldu.
Filipinler Hava Kuvvetlerine teslimatı 3 Aralık 2022'de tamamlanacak iki T129 ATAK Helikopteri ile teslimatı tamamlanan helikopter sayısı 77'ye ulaşacak.
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