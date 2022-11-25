İsveç Başbakanı Ulf Kristersson NATO üyeliği açıklaması: Konu şu an Türklerin elinde!
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'ye güvenlik konusunda verdikleri sözleri yerine getireceklerini ifade ederken ""Konu şu anda Türkiye'nin elinde, Türkiye'nin görüşüne de saygı duyuyorum." dedi. İşte detaylar...
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra'yı değerlendirdi.
"TÜRKİYE'YE SÖZ VERDİĞİMİZ TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ"
Başbakan Kristersson, "Dürüst olmak gerekirse bu bir Üçlü Muhtıra değil, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'ye güvenlik konusunda söz verdiği bir anlaşma. Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE İLE GÖRÜŞÜYORUZ
Gelecek yıl bahar ayında yürürlüğe girmesi öngörülen yeni terör yasasını hatırlatan Kristersson, "(Yasa ile ilgili) Türkiye ile konuşuyoruz. Artık bu durum bizim NATO ile birlikte terörizme karşı mücadeleye dahil olma gerçeğidir." değerlendirmesinde bulundu.
KONU ŞU AN TÜRKLERİN ELİNDE
Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama sürecinin uzamasına da değinerek "Konu şu anda Türkiye'nin elinde, Türkiye'nin görüşüne de saygı duyuyorum. İsveç ve Finlandiya olarak Türkiye ile yaptığımız anlaşma, Türkiye'nin güvenliğini çok ciddiye aldığımızı gösteriyor." yorumunda bulundu.
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