İsveç Başbakanı Ulf Kristersson NATO üyeliği açıklaması: Konu şu an Türklerin elinde!

"TÜRKİYE'YE SÖZ VERDİĞİMİZ TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Başbakan Kristersson, "Dürüst olmak gerekirse bu bir Üçlü Muhtıra değil, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'ye güvenlik konusunda söz verdiği bir anlaşma. Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.