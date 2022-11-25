25 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacak mı? İkinci toplantı Stockholm'de yapıldı

İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacak mı? İkinci toplantı Stockholm'de yapıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
ABONE OL
İsveç ve Finlandiya NATO’ya üye olacak mı? İkinci toplantı Stockholm’de yapıldı

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusundaki ikinci toplantı Stockholm'de gerçekleştirildi. Toplantıda mutabakatın uygulanması için çalışmaların sürmesi kararı alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA