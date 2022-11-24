İsveç'te muhalefet 'Türkiye'yi kına' dedi: Başbakan Kristersson operasyona hak verdi
İsveç parlamentosunda Yeşiller Partisi Eş Başkanı Marta Stenevi, Türkiye'nin PKK/YPG'ye yönelik operasyonlarını eleştirip, Başbakanı Ulf Kristersson'a, "Recep Tayyip Erdoğan'ı neden eleştirmiyorsunuz?" diye sordu. Kristersson, Türkiye'nin teröre karşı kendisini savunma hakkı olduğunu söyledi.
İsveç parlamentosunda Yeşiller Partisi Eş Başkanı Marta Stenevi'nin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"nın rahatsızlık meydana getirdiğine ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı neden eleştirmediğine dair soruyu cevaplayan Kristersson, "Terör saldırılarına karşı Türkiye'nin kendini savunma hakkı var." dedi.
"TÜRKİYE'NİN KENDİSİNİ KORUMA HAKKI VAR"
Tüm tarafları itidalli olmaya, sakin kalmaya, sivillerin ve sivil nesnelerin askeri tehlikeye maruz kalmaması gerektiğine dair çağrıda bulunan Kristersson, "Kuzey Suriye'deki durum çok karışık, bir yandan terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen bir mücadele, bir taraftan da Türkiye'nin terör saldırılarına maruz kalan bir ülke olduğunu kabul etmek gerekir. Türkiye'nin kendini her türlü terör saldırısına karşı koruma hakkına sahip olduğunu da belirtmek gerekir." ifadelerini kullandı.
"İSVEÇ'İN TERÖR ÖRGÜTLERİNE GÜVENLİ BİR SIĞINAK OLMAMASI GEREKİR"
Dünyanın, Türkiye'yi anlaması gerektiğine dikkati çeken Kristersson, "Dünyanın, Türkiye'yi vuran terör saldırılarının diğer ülkeleri vuran terör saldırıları kadar kötü olduğunu kabul etmesi için nedenler var. İsveç'te çeşitli şekillerde terör ve terörle ilgili faaliyetlere katılan ve bunu finanse eden insanlar İsveç'i hedef almıyor, Türkiye'yi hedef alıyor. İsveç'in bunlara güvenli bir sığınak olmaması gerektiğini tespit ettik." şeklinde konuştu.
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