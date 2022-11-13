14 Kasım 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'te İran rejimi karşıtlarıyla görüşmesine sert tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'te İran rejimi karşıtlarıyla görüşmesine sert tepki

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
ABONE OL
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Paris’te İran rejimi karşıtlarıyla görüşmesine sert tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin başkenti Paris'te rejim karşıtı muhaliflerle görüştü. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un temasları hakkında "İran dışında diplomatik unsurların aleyhine girişimlerde bulunan nefret edilen kukla bir kişiyle görüşüyor" açıklaması yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'te rejim karşıtı kişilerle görüşmesini kınadı.

Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Macron'un İran rejim muhalifleriyle bir araya gelmesine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Özgürlük iddiasındaki bir ülkenin cumhurbaşkanı seviyesini düşürerek, son aylarda İran coğrafyasında açıkça kin, şiddet ve terör eylemleri yaymaya çalışan ve İran dışında diplomatik unsurların aleyhine girişimlerde bulunan nefret edilen kukla bir kişiyle görüşüyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu görüşmede Macron'un İran'daki son olayları "devrim" olarak nitelendirmesini "üzücü ve utanç verici" bulduklarını kaydeden Kenani, "Bu görüşme Fransız yetkililerin uluslararası sözleşmelerde yer alan terörizm ve şiddetle mücadele sorumluluklarını ihlal etmesi anlamına gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, cuma günü, başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda İran rejim muhalifi aktivistlerden Mesih Alinejad, Şeyma Babayi, Ruya Pirayi ve Laden Berumend'le bir araya gelmişti.

Yunanistan’dan Ankara’ya skandal mesaj! YUNANİSTAN'DAN ANKARA'YA SKANDAL MESAJ!
Afrika’dan Fransa’ya bir tokat daha! AFRİKA'DAN FRANSA'YA BİR TOKAT DAHA!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA