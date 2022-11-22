22 Kasım 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Solomon Adaları'nda 7 büyüklüğünde deprem! Tehlikeli dalgalar kıyılara yaklaşabilir uyarısı

Solomon Adaları'nda 7 büyüklüğünde deprem! Tehlikeli dalgalar kıyılara yaklaşabilir uyarısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.11.2022
ABONE OL
Solomon Adaları’nda 7 büyüklüğünde deprem! Tehlikeli dalgalar kıyılara yaklaşabilir uyarısı

Son dakika haberine göre Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nın Guadalcanal bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hawaii merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise tehlikeli dalgaların ada ülkesi kıyılarına yaklaşabileceğini açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), başkent Honiara'nın 57 kilometre güneybatısında yerel saatle 13.03'te 7 büyüklüğünde deprem oluştuğunu bildirdi.

Solomon Adaları Meteoroloji Ajansı, Guadalcanal bölgesinde 15 kilometre derinlikte meydana gelen depreme yönelik tsunami riski bulunmadığını duyurdu.

Hawaii merkezli Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi ise tehlikeli dalgaların ada ülkesi kıyılarına yaklaşabileceğini açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA