Savaş uçakları Güney Kore için hayati önem taşıyor! En önemli projeye Türk imzası

"DÜNYADA BİR İLK OLACAK"

Geliştirilen bu ürünün Pakistan'a da ihraç edildiğini söyleyen Korkut, "Bu bizim önemli bir ihracat başarımız oldu. Tek kalemde Pakistan'a yaptığımız bir ihracat. Bu ihracatın diğer önemli hususu da Pakistan'ın kullandığı F-16'ların yanı sıra Çin'den aldıkları JF-17 savaş uçaklarına da bu pod entegre edilecek. Evet, Amerika'nın ve İsrail'in de podları var; ama bizim podumuz dünyada bir ilk olacak. Çünkü ne İsrail ne Amerika, Çin uçaklarına böyle bir podu entegre etmiyor. Tabii bu bize umut ediyorum ki daha yeni platformlarda da pazar payı açacak. JF-17'yi Pakistan dışında başka ülkeler de kullanıyor" dedi.