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Elon Musk'ın anketi sonuçlandı: Donald Trump Twitter'a geri göndü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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Elon Musk’ın anketi sonuçlandı: Donald Trump Twitter’a geri göndü

Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, hesabından yaptığı anketin ardından ABD eski Başkanı Donald Trump’ın yasağının kaldırılacağını duyurdu. Açıklamadan kısa bir süre sonra Trump'ın hesabı 'sıfır takipçi' ile erişime açıldı. Hesabı dakikalar içinde yüz binlerce kişi takip etti. Twitter, 9 Ocak 2021'de Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, 2021'de hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden Twitter'a dönmesine ilişkin anket başlatmıştı.

15 milyondan fazla kişinin oy kullandığı anket sonuçlandı. Katılımcıların yüzde 51,8'i "Trump Twitter'a geri dönsün" seçeneğine oy verdi.

Musk, hesabından yaptığı anketin ardından ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Twitter yasağının kaldırılacağını duyurdu.

HESAP 'BİRAZ EKSİK' GERİ DÖNDÜ

Musk'ın paylaşımından kısa bir süre sonra Trump'ın hesabının erişime açıldığı görüldü. On milyonlarca takipçisi olan ABD eski başkanının takipçi sayısının azalması dikkatlerden kaçmadı.

"GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM" DEMİŞTİ

Trump, Musk'ın anketinin küresel çapta yankı bulmasının ardından yaptığı açıklamada, "Twitter'a geri dönmeyi düşünmüyorum" demişti.

TRUMP'IN HESABI NEDEN ASKIYA ALINDI?

Twitter, 9 Ocak 2021'de Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Kongre baskını krizinden sonra, Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." ifadesi kullanılmıştı.

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