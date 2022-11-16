Son dakika | Donald Trump’tan adaylık açıklaması!

Trump, 2024'teki seçimlere kadar hiç kimsenin görmediği kadar çok mücadele edeceğini belirterek, "Adaylığımı koydum çünkü dünyanın, bu ulusun gerçek ihtişamını henüz görmediğine inanıyorum. İster inanın ister inanmayın, o zirveye daha ulaşmadık." diye konuştu.

Ülkeyi yıkmaya çalışan aşırı sol Demokratları yeneceklerini söyleyen Trump, Amerika'yı tekrar zengin, güçlü, büyük ve güvenli yapmak için bütün vatanseverlerin desteğine ve birliğine ihtiyacı olduğunu kaydetti.