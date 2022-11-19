Türkgücü-Bayern Münih 2 maçında alçak provokasyon! PKK sempatizanları pankartı indirmeyince polisten dayağı yedi

MAÇ TATİL EDİLDİ



Münih polisinden yapılan açıklamada, pankartı kaldırmak için biber gazı kullanmak zorunda kalındığı ifade edildi.



Bavyera Eyalet Futbol Federasyonu da çıkan olaylar sonrasında güvenliği gerekçe göstererek maçı tatil etti.

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