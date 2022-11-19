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Türkgücü-Bayern Münih 2 maçında alçak provokasyon! PKK sempatizanları pankartı indirmeyince polisten dayağı yedi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.11.2022
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Türkgücü-Bayern Münih 2 maçında alçak provokasyon! PKK sempatizanları pankartı indirmeyince polisten dayağı yedi

Almanya'da 4'üncü ligde mücadele eden Münih Türkgücü ile Bayern Münih'in amatör takımı arasındaki maç, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Türkgücü yetkilileri, PKK sempatizanlarının açtığı sözde 'Kürdistan' yazılı pankartın kaldırılmasını istedi. Pankart indirilmeyince polis biber gazı ve cop kullanarak müdahale etti.

Münih Türkgücü ile Bayern Münih 2 arasındaki 4'üncü lig maçı, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

PKK SEMPATİZANLARINDAN ALÇAK PROVOKASYON

Bayern Münih 2 taraftarı üzerinde "Kürdistan FC Bayern Taraftar Kulübü" yazan pankartı açtı.

Bunun üzerine Türkgücü yetkilileri pankartın kaldırılmasını istedi.

POLİS ZOR KULLANARAK PROVOKASYONU ÖNLEDİ

Taraftarın pankartı indirmemekte direnmesi üzerine çıkan olaylarda polis biber gazı da kullanarak pankartı kaldırdı.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Münih polisinden yapılan açıklamada, pankartı kaldırmak için biber gazı kullanmak zorunda kalındığı ifade edildi.

Bavyera Eyalet Futbol Federasyonu da çıkan olaylar sonrasında güvenliği gerekçe göstererek maçı tatil etti.

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