19 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Sarı yelekliler yine sokaklarda! Paris sokaklarında çöp bidonlarını ateşe verdiler

Sarı yelekliler yine sokaklarda! Paris sokaklarında çöp bidonlarını ateşe verdiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.11.2022 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022
ABONE OL
Sarı yelekliler yine sokaklarda! Paris sokaklarında çöp bidonlarını ateşe verdiler

Fransa’nın başkenti Paris’te sarı yelekliler protestolarının 4.yılında eylemciler yeniden sokaklara inerek gösteri düzenledi. Göstericiler bazı çöp bidonlarını ateşe verdi. İşte detaylar...

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yelekliler protestolarının 4. yılında eylemciler yeniden sokaklara indi.

Ülkede sosyal adalet, daha fazla demokrasi ve vatandaşların girişimiyle düzenlenecek bir referandum isteyen sarı yelekliler, eylemlerinin 4. yılında da Paris'te gösteri düzenledi.

ÇÖP BİDONLARI ATEŞE VERİLDİ

Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride zaman zaman polis ile göstericiler arasında gergin anlar yaşandı. Borsa Meydanı'nda başlayan ve Anne-Marie Carriere Meydanı'nda son bulan gösteri güzergahında göstericiler bazı çöp bidonlarını ateşe verdi.

"BUZDOLABIMIZ BOŞ"

Fransa'da 4 yıldır sarı yelek gösterilerine katılan emekli Josiane,ülkedeki adaletsizliğe dikkati çekti.

"Fransa'da artık barınamıyoruz, buzdolabımız boş ve yakında benzin dolduramayacağınız mevcut enflasyonla, felaket olacak." diyen Josiane ayrıca ülkedeki hastanelerin ve sosyal hizmetlerine kötü halde olduğunu anlattı.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ EŞİTSİZLİK

Sarı yelekli Charlotte da Fransa'da daha önce benzeri görülmemiş şekilde eşitsizliklerin arttığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Başta akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de Fransa'da başlayan sarı yelekliler hareketi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özellikle sosyo-ekonomik politikalarına yönelik protestolarla devam ediyor.

Sarı yelekliler Paris sokaklarında her cumartesi "Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi dünya için biz buradayız." sloganıyla protesto düzenliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA