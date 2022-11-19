Sarı yelekliler yine sokaklarda! Paris sokaklarında çöp bidonlarını ateşe verdiler
Fransa’nın başkenti Paris’te sarı yelekliler protestolarının 4.yılında eylemciler yeniden sokaklara inerek gösteri düzenledi. Göstericiler bazı çöp bidonlarını ateşe verdi. İşte detaylar...
ÇÖP BİDONLARI ATEŞE VERİLDİ
Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride zaman zaman polis ile göstericiler arasında gergin anlar yaşandı. Borsa Meydanı'nda başlayan ve Anne-Marie Carriere Meydanı'nda son bulan gösteri güzergahında göstericiler bazı çöp bidonlarını ateşe verdi.
"BUZDOLABIMIZ BOŞ"
Fransa'da 4 yıldır sarı yelek gösterilerine katılan emekli Josiane,ülkedeki adaletsizliğe dikkati çekti.
"Fransa'da artık barınamıyoruz, buzdolabımız boş ve yakında benzin dolduramayacağınız mevcut enflasyonla, felaket olacak." diyen Josiane ayrıca ülkedeki hastanelerin ve sosyal hizmetlerine kötü halde olduğunu anlattı.
EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ EŞİTSİZLİK
Sarı yelekli Charlotte da Fransa'da daha önce benzeri görülmemiş şekilde eşitsizliklerin arttığını söyledi.
NE OLMUŞTU?
Başta akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de Fransa'da başlayan sarı yelekliler hareketi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özellikle sosyo-ekonomik politikalarına yönelik protestolarla devam ediyor.
Sarı yelekliler Paris sokaklarında her cumartesi "Macron istemese de işçilerin onuru ve daha iyi dünya için biz buradayız." sloganıyla protesto düzenliyor.
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