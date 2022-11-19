19 Kasım 2022, Cumartesi
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Türkgücü-Bayern Münih 2 maçında alçak provokasyon! PKK sempatizanları pankartı indirmeyince polisten dayağı yedi
Almanya'da 4'üncü ligde mücadele eden Münih Türkgücü ile Bayern Münih'in amatör takımı arasındaki maç, çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Türkgücü yetkilileri, PKK sempatizanlarının açtığı sözde 'Kürdistan' yazılı pankartın kaldırılmasını istedi. Pankart indirilmeyince polis biber gazı ve cop kullanarak müdahale etti.