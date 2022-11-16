Son dakika: Endonezya'da 271 kişiyi taşıyan "Mutiara Timur I" adlı yolcu feribotu alev aldı

Bali Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanı Gede Darmada, yaptığı açıklamada, çok sayıda kurtarma görevlisi, donanma personeli ve yerel balıkçının 2 donanma gemisiyle tahliye çalışmalarına devam ettiğini, henüz yaralanma ve can kaybı bildirilmediğini söyledi.