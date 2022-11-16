Almanya’dan Polonya’ya teklif! Hava sahanızı gözetleyelim

Toplantıya katılan Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner de Alman hükümeti olarak Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyünde meydana gelen ve en az iki kişinin hayatını kaybettiği olaydan dolayı dehşete düştüklerini belirtti.Büchner Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşerek taziyelerini ilettiğini aktardı.Olayla ilgili incelemelerin devam ettiğine işaret eden Büchner, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı ve dün Ukrayna'daki sivil hedeflere yönelik füze saldırılarının olmaması durumunda bu olayın yaşanmayacağını belirtti.

Büchner, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un söz konusu olayın titizlikle aydınlatılmasının gerekli olduğunu söylediğini de kaydetti.