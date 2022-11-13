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ABD istihbaratından BAE'ye suçlama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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ABD istihbaratından BAE’ye suçlama

ABD istihbarat birimlerinin, ülkenin Orta Doğu’daki yakın müttefiklerinden Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ABD siyasi sistemini yönlendirme faaliyetlerinde bulunduğu yönünde rapor hazırladığı öne sürüldü.

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