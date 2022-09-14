14 Eylül 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Azerbaycan'dan Ermenistan'a misilleme: 100 Ermeni askerinin cesedini alabilirsiniz

Son dakika | Azerbaycan'dan Ermenistan'a misilleme: 100 Ermeni askerinin cesedini alabilirsiniz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
ABONE OL
Son dakika | Azerbaycan’dan Ermenistan’a misilleme: 100 Ermeni askerinin cesedini alabilirsiniz

Son dakika haberi...Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla başlayan çatışmada ölen yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi. Öte yandan Ermenistan tarafından yapılan açıklamada "105 askerimiz öldü" ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA