Bu defa da Hong Kong medyası ülkemizi övgüye boğdu: Avrupa krizle boğuşurken Türkiye yükseliyor

"TÜRKİYE'NİN BÖLGEYE VERDİĞİ DESTEK TAMAMEN YAPICI YÖNDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'e ziyareti öncesi, açıklamalarda bulunan Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, ziyaretin hem Bosna Hersek hem de bölge için önemli olduğunu vurgulamış, "Bosna Hersek, karşılıklı saygıya bağlı bölgesel iş birliği istiyor. Türkiye bölgeyi çok iyi tanıyor ve bölgeye verdiği destek tamamen yapıcı yönde. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek'e ve bölgeye her ziyareti sakinleştirici ve dengeleyici bir etkiye sahip." ifadelerini kullanmıştı.