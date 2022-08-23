23 Ağustos 2022, Salı
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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.08.2022
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Son dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

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