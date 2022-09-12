Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier: Yoksullar evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Rusya - Ukrayna savaşı sonucu artan enerji fiyatları nedeniyle yoksul insanların ve özellikle ailelerin evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.
Steinmeier, "Evsizler Günü" nedeniyle verdiği davette yaptığı konuşmada, "Artan fiyatlar nedeniyle kiralarını veya hizmet bedellerini ödeyemeyen yoksul insanlar, özellikle de aileler, evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ayrıca ev arayan insanlar uygun fiyatlı ev bulmakta daha da zorlanabilirler." dedi.
Tahminlere göre Almanya'da 300 binden fazla insanın bir evi olmadan yaşadığını bunun da kabaca Münster veya Karlsruhe gibi büyük bir şehrin nüfusuna eşit olduğunu vurgulayan Steinmeier, "Yaklaşık 180 bin kişi, geceyi evsizlere yönelik barınaklarda geçiriyor ve yaklaşık 45 bin evsiz sürekli olarak sokakta uyuyor." diye konuştu.
Gelecek aylarda bu sayının daha da artma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını vurgulayan Steinmeier, şunları kaydetti:
"Savaş ve krizler, sonbahar ve kış aylarında ülkemizde daha fazla insanın barınma ihtiyacı içinde olmasına yol açabilir. Artan fiyatlar nedeniyle kiralarını veya ev maliyetlerini ödeyemeyenler, özellikle de aileler, evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Artan konut maliyetleri nedeniyle ödeme güçlüğüne düşenlerin evlerini kaybetmemeleri ve sokakta kalmamaları için tüm imkanlarımızı kullanmalıyız."
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