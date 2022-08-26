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Mark Zuckerberg'ten Hunter Biden itirafı! O haber sansürlendi mi?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.08.2022
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Mark Zuckerberg’ten Hunter Biden itirafı! O haber sansürlendi mi?

Sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 2020 seçimleri döneminde Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkında çıkan bir haberi algoritmik olarak sansürlediklerini itiraf etti.

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