İsrail’den İran’a tehdit: Bizi sınamayın yoksa uzun kolumuzu keşfedersiniz

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; İsrail Başbakanı Yair Lapid, güvenlik konulu brifing almak üzere ziyaret ettiği Nevatim Hava Üssü'nde konuştu.

"İSRAİL BİZİ SINAMAYA DEVAM EDERSE..."

AB ve Avrupa ülkelerinin İran'la nükleer faaliyetleri konusunda varmaları beklenen anlaşmaya değinen Lapid, "Nükleer anlaşmayı durdurmayı gerçekten başarıp başaramadığımızı bilmek için henüz çok erken. Ancak İsrail her tehdide ve her senaryoya karşı hazır. İran bizi sınamaya devam ederse, İsrail'in uzun kolunu ve yeteneklerini keşfedecek. Teröre ve bize zarar vermek isteyenlere karşı tüm cephelerde hareket etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İsrail'in, İran'ın nükleer bir tehdit haline gelme olasılığını önlemek için 'uygun gördüğü şekilde hareket etme özgürlüğüne sahip' olduğunu savunan Lapid, bu konuda ABD Başkanı Joe Biden ile hemfikir olduklarını söyledi.