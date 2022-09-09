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4 ülkeden ortak 'Rusya' kararı! Rus turistlere sınırları kapatıyorlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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4 ülkeden ortak ’Rusya’ kararı! Rus turistlere sınırları kapatıyorlar

Polonya'nın Baltık ülkeleri ile müştereken alınan karar uyarınca 19 Eylül tarihinden itibaren Rus vatandaşları için vize işlemlerini durduracağı açıklandı.

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