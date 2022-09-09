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AB'den Rusya ile vize kolaylığı anlaşması hakkında flaş karar! Askıya alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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AB’den Rusya ile vize kolaylığı anlaşması hakkında flaş karar! Askıya alındı

AB Konseyi, AB ile Rusya arasındaki vize kolaylaştırma anlaşmasını tamamen askıya alındığı, bundan sonra Rus vatandaşları için vizeyle ilgili genel kuralların geçerli olacağı bildirildi.

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