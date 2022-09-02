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MSB'den NATO'ya 30 Ağustos paylaşımının kaldırılmasına ilişkin tepki: Kabul edilemez

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Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
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MSB’den NATO’ya 30 Ağustos paylaşımının kaldırılmasına ilişkin tepki: Kabul edilemez

MSB: NATO Müttefik Kara Komutanlığının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutladığı sosyal medya paylaşımını, bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez.

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